Gründling schaffte im vergangenen Sommer als erster Spieler der eigenen Nachwuchsabteilung seit der Neugründung des Vereins den direkten Sprung in die erste Mannschaft in der Regionalliga. Dort wartet er zwar noch auf seinen ersten Einsatz, ließ sein Können in zwei Partien des Sachsenpokals aber bereits aufblitzen. Uwe Thomas erklärte in Vertretung für die sportliche Leitung: "Es ist für den Verein ein wichtiges Signal, dass die Jugendarbeit Früchte trägt und Tom Chemie weiterhin das Vertrauen gibt, ihn bestmöglich zu fördern."