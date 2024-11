Behla begann einst in Rötha mit dem Fußball, 1963 wechselte er zu Chemie Leipzig. Dort trug er unter Trainer Alfred Kunze in der Saison 1963/64 maßgeblich zur Meisterschaft bei. Behla stand in allen 28 Pflichtspielen auf dem Platz und traf im entscheidenden letzten Saisonspiel am 10. Mai zur Führung gegen Turbine Erfurt. Chemie gewann am Ende mit 2:0 und feierte sensationell den Titel.