Einen hohen Stellenwert genießt auch Cheftrainer Miroslav Jagatic, der seinen Vertrag jüngst bis 2027 verlängert hat . Der neue Kontrakt ist ein starkes Signal in Richtung Zukunft, auch für den künftigen Sportlichen Leiter: "Da habe ich mich auch gefreut, weil der Miro in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet hat, und die gilt es jetzt gemeinsam fortzusetzen."

Sportlicher Leiter und Cheftrainer scheinen auf einer Linie zu liegen, was die Zukunft des Vereins betrifft. "Wir haben schon ein sehr intensives Gespräch gehabt. Da haben wir gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit", so Ziffert im SPIO-Interview. Der weiteren erfolgreichen Arbeit bei der BSG Chemie Leipzig, die in diesem Jahr wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz landen wird, scheint nichts im Weg zu stehen.