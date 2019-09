Ich habe meinen Vertrag im Sommer mit meinem Verein in Slowenien, NK Celje, beendet und war auf der Suche nach einem neuen Verein. Ein Agent hatte mich dann kontaktiert und mir gesagt, dass er eine interessante Idee in Deutschland habe. Er sagte mir, dass es sich um Chemie Leipzig handelt, der Klub eine gute Geschichte hat und ich an diesem Ort sofort etwas bewirken könne. Es ist ein toller Ort, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.