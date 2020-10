Die Gastgeber zeigten gleich, wer im Alfred-Kunze-Sportpark das Sagen hat. Mit viel Elan stürmten die Grün-Weißen drauf los und erarbeiten sich Chance um Chance. Tomas Petracek und Stephane Mvibudulu waren dicht dran am Erfolg, doch drin war die Kugel nicht. Das sollte sich in der 19. Minute ändern. Morgan Fassbender wuselte sich durch und wurde gelegt. Schiedsrichter Eugen Ostrin ließ aber weiter spielen - eine gute Entscheidung für Chemie. Aus dem Hintergrund kam Andy Wendschuch angesprintet und schoss die Kugel zur BSG-Führung in die Maschen. Zwei Minuten später war es Petracek, der unhaltbar zum 2:0 für die Grün-Weißen einnetzte. Mit einem Doppelschlag innerhalb kurzer Zeit hatten die Schützlinge von Trainer Miroslav Jagatic für klare Verhältnisse gesorgt.



Auch danach spielten die Leutzscher weiter offensiv, allein die Zielgenauigkeit fehlte. In der Schlussphase der ersten Hälfte gönnten die Chemiker den Brandenburgern einige Ballmomente, gefährlich wurde die Mannschaft von Jan Kistenmacher jedoch nicht. Luckenwalde war insgesamt zu harmlos, Chemie-Schlusmann Benjamin Bellot brauchte nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen.