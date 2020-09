Dritte Chemnitzer Führung

Die zweite Hälfte begann mit einem Blitzangriff der Chemnitzer. Freiberger tauchte nach Kurt-Zuspiel kreuzgefährlich vor dem Union-Tor auf und vergab um Millimeter. Und dann passierte das scheinbar Unvermeidliche: Das Berlinski-Team kassierte in der 47. Minute erneut den Ausgleich. Mateusz Ciapa kam aus dem Hinterhalt und traf zum 2:2, Jakub Jakubov und Co. konnten den Einschlag nicht verhindern. Sollte es nach zweimaliger Führung erneut wieder nichts mit dem Dreier werden? In der 74. Minute wurden die 1.592 Zuschauer eines Besseren belehrt. Ogbidi konnte von Dimitrios Komnos im Fürstenwalder Strafraum nicht gestellt werden - Foul und Strafstoß für Chemnitz. Diesmal schritt Tim Campulka zur Tat und vollendete zum 3:2.

Irre Schlussphase - Krimi bis zum Ende

Danach entwickelte sich ein irres Finish. Zunächst köpfte Fürstenwaldes Arlind Shohi (80.) an den rechten Pfosten des Chemnitzer Gehäuses. Dann kratzte Jakubov (85.) den Ball vor der Linie weg. Schlussendlich rettete CFC-Verteidiger Nils Köhler (95.) nach einem Schuss von Darryl Geurts in höchster Not. Es blieb beim 3:2 - und der Chemnitzer FC feierte.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Berlinski (Trainer Chemnitzer FC): "Fürstenwalde ist eine starke Mannschaft und ein Gegner, der mitspielen wollte. Und da ergeben sich natürlich Räume. Ich glaube, dass wir von der ersten Minute an gut in den Zweikämpfen waren. Das Ziel war heute, ganz klar nach vorn zu spielen. Und das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Offensiv gab es aber durchaus noch Dinge, die nicht so optimal liefen. Das fünfte Spiel in 15 Tagen - die Jungs können bei der Intensität halt noch nicht so im Saft sein wie gewünscht."

Tobias Müller (Mittelfeldspieler Chemnitzer FC): "Wir hatten das spielerische Übergewicht, teilweise haben wir aber auch gute Chancen liegengelassen. Die Elfmeter sind für mich klare Entscheidungen. Hinten raus haben wir noch einmal gezittert und sind unserem Verteidiger dankbar, dass er den von der Linie kratzt. Im Endeffekt haben wir uns das nach den letzten Wochen einfach verdient. Wir müssen uns weiter von Spiel zu Spiel steigern, es gibt genug Sachen, die wir hätten besser machen können. Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass wir den Dreier eingefahren haben. Der Sieg gibt Rückenwind. Hoffenheim ist ein kleines Bonbon, das wir mitnehmen wollen."