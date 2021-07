Daniel Berlinski, zwei Spielzeiten wurden vorzeitig abgebrochen. Nicht ausgeschlossen, dass der Spielbetrieb erneut unter Einschränkungen leidet. Mit welcher Erwartungshaltung gehen Sie in die kommende Saison?“

Daniel Berlinski: "Prinzipiell sind wir froh, dass die neue Saison jetzt beginnt. Wir möchten eine wesentlich bessere Saison als letztes Jahr spielen. Unsere Voraussetzungen sind diesmal deutlich besser, der Kader ist im Wesentlichen zusammengeblieben und wir haben uns punktuell verstärkt. Ohne den Druck zu groß werden zu lassen, möchten wir oben mitspielen."

Die Zwangspause war lang. Warum hat Ihre Mannschaft den Wettkampfmodus nicht verlernt?

"Weil wir im Lockdown im Frühjahr sehr viele Testspiele absolviert haben und seit Februar regelmäßig spielen konnten. Dazu hatten wir noch drei Pokalspiele und jetzt gute Tests in der Sommervorbereitung."

Berlinski mit Co-Trainer Christian Tiffert. Bildrechte: imago images / Picture Point

Woran merken Sie, dass Ihre Mannschaft brennt?

"Die Jungs sind in jeder Einheit total fokussiert. Man merkt, dass sich keiner sicher fühlt, dass er gegen TeBe von Beginn an auflaufen wird. Die Trainingsqualität ist gestiegen und aktuell machen es vor allem die jungen Spieler sehr gut. Wer so lange kein Meisterschaftsspiel bestreiten konnte und trotzdem nicht heiß und motiviert ist, dem ist nicht zu helfen. In meiner Mannschaft brennen alle auf den Start."

Die Voraussetzungen in der Vorbereitung waren völlig unterschiedlich. Ihre Mannschaft durfte deutlich früher wieder trainieren. Ist das ein Vorteil oder fangen doch alle bei Null an?

"Es ist erstmal kein Nachteil, dass wir früher gestartet sind. Ob es ein Vorteil ist, wird sich zeigen. Ein Testspiel bleibt ein Testspiel."

Was haben Sie und die Spieler in der langen Zwangspause am meisten vermisst?

"Den Wettkampf natürlich mit der Vorbereitung auf den Gegner, die Emotionen und den Adrenalinkick während des Spiels. Vor allem habe ich die Spiele im heimischen Stadion und die Fans tierisch vermisst. Ich bin glücklich, dass wir zu Hause starten und hoffe, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen."

Mit 20 Mannschaften und 38 Spielen steht eine wahre Mammutsaison mit vielen Unwägbarkeiten bevor. Was braucht es, um in dieser Regionalliga zu bestehen?

"In erster Linie müssen wir verletzungsfrei und mit wenig Ausfällen durch die Saison kommen. Ein guter Start ist immer hilfreich, deshalb sind die ersten drei, vier Spiele enorm wichtig. Gewinnst du die, tankst du Selbstvertrauen und dann entsteht eine Gruppendynamik. In einer Mannschaft muss jeder verstehen, dass er ohne seine Mitspieler nichts wert ist. Wir brauchen den Teamspirit, um erfolgreich zu sein."

Das sportliche Führungsduo beim Chemnitzer FC: Geschäftsführer Marc Arnold (li.) und Trainer Daniel Berlinski. Bildrechte: imago images/Picture Point

Ein Worst Case, der (diesmal) unbedingt vermieden werden sollte?

"Dass ein Saisonabbruch stattfindet."

Mit der Saisonvorbereitung bin ich …

"… bis dato sehr zufrieden. Wir haben die Testspiele sehr souverän absolviert. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet. Mir gefällt unser Spiel mit und gegen den Ball schon sehr gut."

Wo besteht Nachholbedarf oder Luft nach oben?

"Wenn Sie diese Fragen dem FC Bayern München stellen, ist es mit der Luft nach oben bei dem einen oder anderen Spieler schon schwierig. Bei uns hat jeder vom Trainer bis zum Spieler Luft nach oben. Wir versuchen jeden Tag besser zu werden und haben in allen Bereichen Verbesserungspotenzial."

Blicken wir auf die Neuzugänge: Haben Sie Ihren Wunschkader beisammen?

"Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wären das Spieler aus der zweiten und dritten Liga, die die Wahrscheinlichkeit des Aufstieges erhöhen würden. Angesichts unserer Möglichkeiten und des Etats, den wir für Neuzugänge zur Verfügung hatten, haben wir sehr sinnvoll investiert. Allerdings ist der Kader mit 20 Spieler noch sehr klein."

Das riecht nach weiteren Neuverpflichtungen.

"In der Offensive würden wir gern noch was machen. Wir sind in Gesprächen und halten Augen und Ohren offen. Es muss für alle passen."

Mittelfeldspieler Ioannis Karsanidis hat seine Karriere nach wiederholt schweren Knieverletzungen beenden müssen. Bildrechte: imago images / Picture Point

Welcher Verlust oder Abgang tut weh oder ist nicht zu ersetzen?