Regionalligist Chemnitzer FC verliert nach Christian Bickel und Lukas Aigner den nächsten Stammspieler. Torjäger Kevin Freiberger schließt sich in der kommenden Saison dem Oberligisten FC Gütersloh an. Das gab der Verein am Mittwochabend (01.06.2022) bekannt. Der 33-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.