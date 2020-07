Kaum ist die Tinte unter den Arbeitsverträgen von Lukas Knechtel und Riccardo Grym trocken, vermeldet der Chemnitzer FC bereits den nächsten Neuzugang. Wie der CFC am Dienstag (29. Juli) bekannt gab, wird Adis Omerbasic zukünftig für die "Himmelblauen" auflaufen. Der gelernte Rechtsverteidiger kommt vom Regionalligisten Bonner SC, über die Laufzeit des Arbeitspapiers machten die Sachsen keine Angaben.

Omerbasic, Jahrgang 1995, kickte in der Jugend im Nachwuchsbereich von Bayer 04 Leverkusen. Nach einer Zwischenstation beim SV Bergisch Gladbach wechselte der Rechtsverteidiger in die U19 des FC Schalke 04, für die er in der Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League auflief. Im Januar 2016 ging es für den 1,85 Meter großen Rechtsfuß zum Bonner SC. Für den Regionalligisten lief er insgesamt 126 Mal auf, erzielte elf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.