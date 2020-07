Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat Alexander Dartsch zurück an die Gellertstraße geholt. Den Transfer des Offensivmanns von Liga-Konkurrent ZFC Meuselwitz verkündeten die Sachsen am Samstag. Der 25-Jährige hatte bereits in der Jugend beim CFC gekickt und absolvierte später 21 Drittliga-Partien für die "Himmelblauen". Über die Vertragslänge ist nichts bekannt.

"Alex war sofort Feuer und Flamme! Er hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal sportlich weiterentwickelt. In Meuselwitz ist er zum Stürmer gereift und hat seine Torgefährlichkeit in der vergangenen Spielzeit unter Beweis gestellt. Dank seiner Flexibilität ist Alex auch auf den Außenbahnen einsetzbar und gibt uns so die gewünschte Variabilität im Angriff", sagte Armin Causevic, Sportdirektor des Chemnitzer FC. "Ich freue mich sehr wieder zurück zu sein. Der CFC ist mein Heimatverein. Ich wohne noch immer in der Nähe vom Stadion. Ich habe den CFC in den vergangenen Jahren immer weiter mitverfolgt. Jetzt will ich dabei helfen, den Club wieder dahin zu bringen, wo er hingehört – und zwar in die 3. Liga", sagte Alexander Dartsch.