Den insgesamt 163 Gläubigern bleibt bis zum 11. November die Möglichkeit, zum vorliegenden Insolvenzplan Stellung zu nehmen. Ihnen wird eine Quote von fünf Prozent geboten, was einem Gesamtbetrag von gut 145.000 Euro entspricht, so der CFC. Jene zudem in voller Höhe zu begleichenden 362.000 Euro an ausstehenden Löhnen, Sozialversicherungsbeiträgen, Verfahrenskosten und der Vergütung des Insolvenzverwalters würde "hauptsächlich aus den eingegenagnen finanziellen Unterstützungen der CFC-Fans bezahlt", betonten die Verantwortlichen.



Im Sommer waren bei einer groß angelegten Aktion durch Fans, Mitglieder und Gönner mehr als 500.000 Euro auf einem Treuhandkonto eingesammelt worden, wodurch die nun immer näher rückende Rettung des Vereins überhaupt erst möglich geworden war. Der damalige Drittligist hatte im April 2018 Insolvenz anmelden müssen. Immer wieder war es in der Vergangenheit zu Querelen mit Insolvenzverwalter Klaus Siemon gekommen, weswegen die Klubverantwortlichen vor wenigen Monaten die Initiative übernommen hatten.