Fußball-Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC hat sich die Dienste von Robert Zickert gesichert. Der Kapitän des künftigen Liga-Konkurrenten Lok Leipzig wechselt an die Gellertstraße. Das gaben die "Himmelblauen" am Donnerstag bekannt. Zuletzt verpasste Zickert mit Lok gegen den SC Verl den Aufstieg in die 3. Liga.