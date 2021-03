Die Hoffnung in der Regionalliga-Nordost ist groß, dass im April wieder um Punkte gespielt werden kann. Entsprechende Vorhaben unterfütterte NOFV-Spielleiter Wilfried Riemer am Freitag (12.03.) im SpiO-Talk. Das große Problem ist in diesem Zusammenhang das aktuell gültige Spielverbot für die Berliner Regionalligisten. Um sich dennoch auf den möglichen Re-Start der Liga vorzubereiten, sind die Hauptstadtklubs quasi gezwungen, auswärts zu testen. Und so tritt der Berliner AK am Samstag im Chemnitzer Sportforum gegen den Chemnitzer FC an.