Die Finanzsorgen sind gewaltig und die sportlichen Probleme werden auch größer: Tim Campulka verlässt den Chemnitzer FC nach fast zehn Jahren. Der Innenverteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das gab der CFC am Sonntag (28.05.2023) bekannt.

"Wir haben in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit Tim geführt, um unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen. Leider konnten wir ihm dabei nicht die gewünschte Perspektive aufzeigen, weshalb er sich für eine neue sportliche Herausforderung entschieden hat", wird Marc Arnold, Geschäftsführer Sport beim Chemnitzer FC, in der Pressemitteilung zitiert.

Campulka entschied sich als kleiner Steppke gegen eine Zukunft in seiner Heimat Erzgebirge Aue und wechselte ins Internat zum Chemnitzer FC. Dort schaffte er als Eigengewächs den Sprung in die Erste. "Ich habe mit dem Verein in den letzten Jahren viele Höhen und Tiefen durchlebt und habe dabei immer betont, dass der CFC für mich eine absolute Herzensangelegenheit ist", sagte Campulka, der den CFC lobt: "Ich konnte hier eine hervorragende sportliche Ausbildung genießen und schließlich im Herrenbereich die nächsten Schritte gehen." Die Entscheidung den Verein zu verlassen, sei ihm alles andere als leicht gefallen, sei aber die sportliche Entwicklung alternativlos.