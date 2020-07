NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs. Bildrechte: IMAGO

Beim NOFV sei man sich dieser Probleme bewusst. "Wir werden die Vereine in die Entscheidung mit einbeziehen und wollen auf jeden Fall Rücksicht nehmen", so Dahlitz. Aus diesem Grund plant der Verband für den kommenden Freitag (10. Juli) eine Videokonferenz mit den Regionalligisten, um eine für alle Seiten erträgliche Lösung zu finden. Ein späterer Start der Saison 2019/20 scheint nicht ausgeschlossen.



Bauchschmerzen bereitet zudem die Frage, in welchem Umfang zukünftig wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden können. Aufgrund der unterschiedlichen Verfügungslagen in den einzelnen Bundesländern gestaltet sich die Umsetzung des Hygienekonzeptes für die Vereine kompliziert, stellte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs klar. Über die weitere Vorgehensweise will der Spielausschuss des NOFV am Monbtagabend (6. Juli) beraten.