Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC baut Siegesserie gegen Carl Zeiss Jena aus

Hauptinhalt

14. Spieltag

Der Chemnitzer FC ist weiter in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert behielt am Sonntag auch im Traditionsduell gegen Carl Zeiss Jena die Oberhand. Das 4:0 (2:0) war der sechste Sieg in Serie für den CFC.