Derweil muss Chemnitz am Sonntag auf Rechtsverteidiger Robert Berger verzichten, der vor zwei Wochen beim Spiel in Babelsberg die Gelb-Rote Karte kassiert hatte. Christian Tiffert ließ am Freitag offen, wer als Ersatz in die Startelf rücken soll: Man habe die Entscheidung noch nicht final getroffen, es gebe "mehrere Optionen". Auch an dieser Stelle sprach das Selbstvertrauen aus ihm. Zu den bisherigen Ausfällen, den Langzeitverletzten Tobias Müller (Leistenoperation) und Dominik Pelivan (Wadenbeinbruch), gesellt sich indes noch ein weiterer Innenverteidiger: Stefan Pribanovic sei laut Tiffert nach einer Kollision im Training vorübergehend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er habe eine Gehirnerschütterung erlitten und müsse zumindest für dieses eine Spiel ersetzt werden.