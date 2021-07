Romy Polster, Vorstandschefin des Chemnitzer FC. Bildrechte: imago images/Picture Point

"Wir wollen damit bekunden, dass wir uns neu ausgerichtet und unsere Hausaufgaben gemacht haben. Die Charta soll ein Signal an alle sein, dass der Chemnitzer FC eine neue Linie und eine neue Epoche angefangen hat", sagte Polster.



Der CFC war wegen rechtsextremistischer Vorfälle durch Teile seiner Fans in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Ende Juni waren Anhänger der Himmelblauen im Rahmen eines Testspiels im tschechischen Most mit rechtsradikalen Parolen durch die Straßen gezogen. In einem damals auf Twitter verbreiteten Video skandierte eine größere Fangruppe ein Lied der vor knapp 20 Jahren aufgelösten Neonazi-Band "Landser".