Rückkehrer Löwe, dessen Vertrag bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden ausgelaufen war, hielt sich seit Sommer bereits beim CFC fit. Der 33-Jährige zeigte sich "glücklich, wieder in Chemnitz zu sein. Obwohl ich bisher nur Trainingsgast war, hat mich die Mannschaft vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen und mir das Gefühl vermittelt ein fester Bestandteil zu sein. Jetzt freue ich mich auf die anstehenden Aufgaben mit dem Team." Löwe gelang einst unter Tino Vogel und Gerd Schädlich aus der CFC-Jugend der Sprung ins Profigeschäft. Später stand er in Jürgen Klopps Meister- und Pokalsiegeraufgebot von Borussia Dortmund, spielte für Kaiserslautern, war Teil des märchenhaften Premier-League-Aufstiegs von Huddersfield Town, ehe es ihn zurück nach Sachsen zu Dynamo Dresden verschlug.

Der 20-jährige Lukas Arnold wurde im Nachwuchs von Eintracht Braunschweig ausgebildet und absolvierte im vergangenen Jahr bei Union Fürstenwalde seine erste Saison im Männerbereich (10 Regionalliga-Einsätze). Christian Tiffert sagte: "Beide haben bei den Einheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sich perfekt in unsere Mannschaft integriert. Chris mit seiner Erfahrung und Lucas mit seiner großen Einsatzbereitschaft bieten uns in Zukunft weitere Optionen und sind sofort einsatzbereit."



Der CFC ist mit zwei Siegen und zwei Remis aus den ersten vier Spielen in die aktuelle Regionalligasaison gestartet und liegt aktuell vier Zähler hinter dem noch verlustpunktfreien Spitzenreiter Berliner AK auf Rang vier. Am kommenden Samstag (10. September, 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN, in der Spio-App und auf sport-im-osten.de) empfangen die Sachsen Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt an der heimischen Gellertstraße.