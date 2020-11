Eine Halbzeit lang stand der Chemnitzer FC am 9. Spieltag dieser Regionalliga-Saison daheim gegen den Berliner AK neben sich, ging völlig verdient mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine, ehe die "Himmelblauen" mit Wiederanpfiff urplötzlich ins Spiel zurückfanden.

Das absolute Highlight dieses Nachmittags (3. Oktober) an der Gellertstraße folgte in der 51. Minute: Nach Kevin Freibergers schnellem Anschlusstreffer (48.) holte Mittelfeldspieler Christian Bickel in der Angriffshälfte aus genau 47,32 Metern zu einer fulminanten Direktabnahme aus, die unhaltbar über den verdutzten BAK-Schlussmann Pascal Kühn hinweg zum 2:2-Ausgleich ins Netz flog. Schlussendlich gewann der CFC noch mit 4:2 – und Kunstschütze Bickel nun auch die Wahl zum "Tor des Monats" der ARD Sportschau.