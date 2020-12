Mittelfeldspieler Christian Bickel vom Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC will seine Siegermedaille für die Auszeichnung zum "Tor des Monats" Oktober seinen Eltern schenken. "Mein ehemaliges Kinderzimmer ist wie ein kleines Museum aus meiner gesamten Fußballzeit eingerichtet. Mein Papa wird dafür sicher einen guten Platz finden. Er freut sich schon sehr darauf", sagte Bickel am Mittwoch nach der Medaillenübergabe durch ein Team der ARD-Sportschau. Die Trophäe wurde coronabedingt mit einer Drohne in das Stadion an der Gellertstraße eingeflogen.

Christian Bickel Bildrechte: imago images/Karina Hessland