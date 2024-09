Der Chemnitzer FC und Christian Tiffert gehen künftig getrennte Wege. Das teilte der derzeitige Tabellen-16. der Regionalliga Nordost am Montag (2. September 2024) mit. Der 42-Jährige wurde am Vormittag in der Geschäftsstelle des Clubs in einem persönlichen Gespräch über seine Freistellung informiert, hieß es in der Pressemitteilung. Der Mannschaft wurde die Nachricht in der Trainingskabine durch Sportdirektor Chris Löwe übermittelt.