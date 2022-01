Zwei Corona-Verdachtsfälle hatten den Chemnitzer FC in der vergangenen Woche dazu gebracht, seine Wintervorbereitung zu unterbrechen. PCR-Tests haben die positiven Schnelltests nach Vereinsangaben nun bestätigt. Zudem soll es zwei weitere Verdachtsfälle in der Mannschaft geben. Hier stünden die PCR-Testungen allerdings noch aus. Alle betroffenen Spieler seien geimpft bzw. genesen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins von Montag (10.11.).

Der Verein will dennoch am Dienstag wieder ins Manschaftstraining einsteigen. Das sei mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, heißt es weiter in der Mitteilung. "Die bestätigten positiven Testergebnisse zeigen, dass unser schnelles Handeln, mit der sofortigen Unterbrechung der Wintervorbereitung wichtig war, um eine größere Ansteckungswelle innerhalb der Mannschaft zu vermeiden. Wir werden das Training in den kommenden Tagen mit entsprechender Vorsicht fortführen. Die Spieler stehen Dank unseres Hygienekonzeptes, mit regelmäßigen Testungen unter guter Beobachtung, sodass wir im Ansteckungsfall schnell reagieren können", wird Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC, zitiert.