"Meine Frau, unsere beiden Kinder und ich fühlen uns in Chemnitz sauwohl. Wir haben die Stadt und den Verein ins Herz geschlossen – der CFC ist zu meiner sportlichen Heimat geworden. Ich bin stolz, weiter das Trikot des Chemnitzer FC tragen zu dürfen – und ich werde weiterhin alles für diesen Verein geben. In mir brennt das Feuer", erklärte der 32-Jährige in einem Vereinsstatement. Bozic spielt seit Sommer 2023 wieder beim Chemnitzer FC, nachdem er bereits von 2018 bis 2020 unter Vertrag stand.