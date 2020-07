Überraschende Wende im Insolvenzverfahren des Chemnitzer FC: Wie der Verein am Donnerstag auf einer Presskonferenz mit der CFC-Vorstandsvorsitzenden Romy Polster und Sportdirektor Armin Causevic mitteilte, könnte der Verein schon bald entschuldet sein. Gelingt es, bis zum 10. August 450.000 Euro aufzutreiben, könnte das Insolvenzverfahren beendet werden. Andernfalls beantragt Insolvenzverwalter Klaus Siemon, den Verein abzuwickeln.

Noch am Sonntag, dem Tag nach dem Abstieg des Chemnitzer FC, hatte Siemon gesagt, dass ein Ende des Insolvenzverfahrens durch das Abrutschen in die Viertklassigkeit in weite Ferne gerückt sei. Zuvor sprach der Insolvenzverwalter davon, dass das Ende des Insolvenzverfahrens eine Million Euro kosten würde.