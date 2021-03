Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Wochen auf Robert Zickert verzichten. Der Verteidiger hat sich im Training eine Teilfraktur des rechten Mittelfußes zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Wie der Verein mitteilte, soll der 30-Jährige am Freitag in der Sportklinik Halle/Saale operiert werden.