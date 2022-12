"Kamenica Furor" prangt auf der neuen Zaunfahne, die beim letzten Regionalliga-Heimspiel des Chemnitzer FC am 9. Dezember gegen Hertha BSC II erstmals in der Fankurve hing. Sie gehört einer neuen gleichnamigen Fangruppierung. "Ehre, Treue, Leidenschaft" steht in kleineren Buchstaben noch auf dieser Fahne. Erstmal alles unverfänglich – aber dem MDR liegen Informationen vor, dass diese neue Gruppierung rechtsradikal geprägt ist.