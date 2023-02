Der Chemnitzer FC will die Gruppierung Kamenica Furor aber nicht verbieten oder mit einem Erscheinungsverbot belegen, sagt Vereinspräsidentin Romy Polster: "Das sind alles nur Mutmaßungen. Und allein der Tatbestand, dass jemand diese Fahne (von Kamenica Furor, d. Red.) in der Hand hat, ist für mich noch nicht ausreichend, dass die komplette Gruppierung von jungen Leuten in die rechte Ecke gestellt werden muss." Im Moment will Polster die Sachlage noch prüfen und nicht vom Hausrecht Gebrauch machen oder ein Erscheinungsverbot für Kamenica Furor verhängen. "Wenn begründete Tatbestände vorliegen, dass es tatsächlich eine rechtsextreme Gruppierung ist, dann werden wir die ersten sein, die diese Gruppierung verbieten", kündigt die Vereinspräsidentin an.