Am Freitag kommt es unter Flutlicht zu einem echten Ost-Evergreen. Der Chemnitzer FC empfängt in der Regionalliga-Nordost den 1. FC Lok Leipzig (19 Uhr im Livestream und im Live-Ticker in der SpiO-App). Es ist ein Duell, in dem beide Teams unter Druck stehen. Der CFC wartet in der Liga noch auf den ersten Dreier, Lok Leipzig will nach drei Niederlagen in sechs Spielen den Kontakt zur Spitze nicht weiter abreißen lassen. Am letzten Wochenende gab es für beide im Sachsenpokal Erfolgserlebnisse. Die Chemnitzer siegten in Oelsnitz mit 8:0, mussten dabei allerdings den nächsten Ausfall wegstecken. Lok sicherte sich bei Angstgegner Budissa Bautzen das Ticket für die dritte Hauptrunde.