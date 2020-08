Bildrechte: imago images/Picture Point

Die aktuelle Situation beim Chemnitzer FC rund um das Insolvenzverfahren ist schwer zu durchschauen. Der Verein hatte ja Anfang August gefeiert, weil die Spendenkampagne bereits vor dem angepeilten Ende die 450.000 Euro eingebracht hat. Am Ende wurden es sogar 520.000 Euro. Viele haben das mit der Rettung des Vereins gleichgesetzt. Denn mit diesem Geld sollte Insolvenzverwalter Klaus Siemon einen Insolvenzplan erstellen und damit das Insolvenzverfahren beenden.



Siemon hat aber inzwischen mitgeteilt, dass er keinen Insolvenzplan erstellen wird. Stattdessen will er zeitnah einen Schlussbericht beim Amtsgericht einreichen. Würde dieser Bericht akzeptiert, wäre das das Aus für den CFC. Die Rettung ist also erstmal wieder außer Reichweite. Rein insolvenzrechtlich sind im Moment alle Szenarien möglich.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten

Um die komplizierte Situation zu verstehen, hat "Sport im Osten" Stephan Madaus um Hilfe gebeten, er ist Professor für Insolvenzrecht an der Martin Luther Universität in Halle.

Was ist ein Schlussbericht und welche Folgen hat er für den CFC?

Der Schlussbericht läutet das Ende des Insolvenzverfahrens ein. "Der Insolvenzverwalter zeigt damit an, dass alles aus dem Vermögen des Chemnitzer FC verwertet worden ist"“ erklärt Prof. Madaus. "Aus Sicht des Insolvenzverwalters kann das Verfahren also beendet werden." Dabei muss man wissen, dass der Insolvenzverwalter nicht dem Verein und dessen Erhalt verpflichtet ist, sondern in erster Linie den Gläubigern. Sie sollen so viel von ihrem Geld zurückerhalten wie möglich. Da Klaus Siemon aber Anfang August des vergangenen Jahres Masseunzulänglichkeit angezeigt hat, dürfte er jetzt eigentlich auch kein Geld für die Gläubiger erwirtschaftet haben. Denn Masseunzulänglichkeit bedeutet, dass der Schuldner seine Kosten perspektivisch nicht mehr decken kann. Wie es finanziell genau um den CFC steht, das weiß man erst, sobald der Schlussbericht dem Amtsgericht vorliegt. In diesem Schlussbericht muss Klaus Siemon über seine gut zweijährige Arbeit beim Chemnitzer FC berichten und alle Zahlen offen legen. Insolvenzverwalter Klaus Siemon. (Archiv) Bildrechte: imago images /Picture Point

Die Folgen eines Schlussberichtes sind für den Chemnitzer FC in doppelter Hinsicht dramatisch. Voraussichtlich wird Klaus Siemon nämlich feststellen, dass der Verein kein Geld mehr hat, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken. Damit würde das Verfahren mangels Masse eingestellt, der CFC müsste aus dem Vereinsregister gelöscht werden. Selbst wenn die Himmelblauen Geld auftreiben könnten, um die Verfahrenskosten zu decken, wäre dem Verein nur kurzfristig geholfen. Denn der Schlussbericht entschuldet den Verein nicht. Das heißt, alle Gläubiger könnten ihre Ansprüche, gegen den CFC vollstrecken und zwar über 30 Jahre. Die praktische Folge: Der Verein wäre zahlungsunfähig und müsste aus dem Vereinsregister gelöscht werden.

Warum reicht Klaus Siemon keinen Insolvenzplan ein? Mit der Spendenaktion hätte er ja 520.000 Euro zur Verfügung?