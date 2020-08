Als weiterer Grund für das Scheitern nennt der Insolvenzverwalter die Verpflichtung von Patrick Glöckner, den er "als für Chemnitz ungeeignet einschätzte. Glöckner war unerfahren im Abstiegskampf, was sich in der zweiten Saisonhälfte als fatal erwies", so Siemon im Abschlussbericht. Die Zahlen belegen allerdings eine ganz andere Sicht: Glöckner hat in 29 Spielen im Durchschnitt 1,5 Punkte geholt. Rechnet man das auf die ganze Saison hoch, hätte Glöckner theoretisch 57 Punkte geholt und wäre mit dem CFC auf Platz neun gelandet. Entscheidend für den hauchdünnen Abstieg war also nicht Glöckner, sondern die desolate Bilanz von David Bergner. Der hat aus sieben Spielen nur drei Punkte geholt hat, was einem Schnitt von 0,4 Punkten pro Partie entspricht. Trotzdem schreibt Siemon in seinem Bericht, dass die Glöckner-Verpflichtung als "die Hauptursache für den Abstieg aus der dritten Liga zu sehen" ist. Außerdem schreibt Siemon – ohne Quellenangabe – dass Glöckner sich "bereits in der Winterpause bei Waldhof Mannheim per Handschlag und Ehrenwort als Trainer verpflichtet gehabt" hätte. Waldhofs Sportdirektor Jochen Kientz antwortet auf MDR Anfrage: "Für uns ist nicht nachvollziehbar, auf welcher Basis Herr Siemon diese Aussagen trifft. Wir möchten aber mitteilen, dass wir uns mit der Neubesetzung unserer Cheftrainer-Position erst nach der Absage von Bernhard Trares beschäftigt haben." Trares hat das Vertragsangebot des SV Waldhof erst am 2. Juli abgelehnt.