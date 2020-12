Nach bereits 17 Minuten war die Verhandlung mit dem für den Chemnitzer FC positiven Ergebnis abgeschlossen. Der Plan wurde mit sehr hoher Zustimmung angenommen, es gab auf Seiten der Gläubiger lediglich eine Gegenstimme. Nun gibt es noch eine 14-tägige Einspruchs-Frist. Sollte in diesem Zeitraum nichts passieren oder die Einsprüche vom Gericht abgelehnt werden, folgt in den kommenden Wochen die Planbestätigung durch das Amtsgericht. In der weiteren Folge sollen die vereinbarten Gelder an die Gläubiger ausgezahlt werden, danach kann das Insolvenzverfahren beendet werden.