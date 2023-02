CFC-Trainer Christian Tiffert startete mit nur einer personellen Veränderung in die Partie, da Niclas Walther sich gegen Lok seine fünfte Gelbe Karte abgeholt hatte, und bescherte Dominik Pelivan sein Verletzungscomeback. Auf der Gegenseite gab es ebenfalls ein Comeback, da Kapitän Tom Weilandt nach seiner Erkältung wieder in die Startelf rückte und Union-Berlin-Neuzugang Fabio Schneider auf die Bank verdrängte.

In Halbzeit eins standen allerdings andere Spieler im Fokus. Chemnitz machte vor 3309 Fans im Stadion an der Gellertstraße schnell Druck auf die Gäste aus dem Norden und spielte die ersten Minuten fast ausschließlich in der Greifswalder Hälfte. Dort verpasste Furkan Kircicek nur um Haaresbreite die Führung, denn die halbhohe Hereingabe von Robert Berger war einen Tick zu lang für seinen Flugkopfballversuch (17.).

Davon wurden auch die Gäste wachgerüttelt, die nur kurz darauf ihrerseits die Führung hätten erzielen müssen. Nachdem Keeper Jakub Jakubov eine Flanke unzureichend klärte, kam Youngstar Joe-Joe Richardson gleich zweimal zum Abschluss aus fünf Metern, scheiterte aber erst am Keeper und kurz danach an einem Chemnitzer Bein auf der Linie.

Die Erlösung für die weitestgehend dominante Chemnitzer Vorstellung brachte Stephan Mensah in der 36. Minute. Im Strafraum nahm der Deutsch-Ghanaer einen Steilpass toll mit und schickte den Ball souverän vorbei an Keeper Matti Kamenz ins lange rechte Toreck zum 1:0. Die Freude währte aber nur kurz, denn nach einem Foul von Aleksandar Bilbija an Felix Brügmann im Mittelfeld raste ein zorniger Kircicek auf den Greifswalder zu und schubste ihn aggressiv zu Boden. Referee Chris Rauschenberg zögerte nach einer kurzen Behandlungspause nicht lange und zeigte Kircicek für sein rüdes Vorgehen glatt Rot (41.). Greifswald versuchte in den verbliebenen Minuten noch einmal alles nach vorn, doch Chemnitz warf sich mit viel Einsatz dazwischen und rettete die Führung in die Pause.