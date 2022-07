CFC-Trainer Christian Tiffert Bildrechte: MDR

Noch ist knapp eine Woche Zeit, doch so langsam aber sicher arbeitet der Chemnitzer FC am Feinschliff für die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin (1. August). "Sport im Osten" hatte am Dienstagvormittag (26. Juli) den "Himmelblauen" beim Training schon einmal über die Schulter geschaut und traf auf eine fleißige Mannschaft um Kapitän Tobias Müller und einen gutgelaunten Trainer Christian Tiffert.

Generalprobe gelungen

Nach einem freien Tag stand für die Spieler des Chemnitzer FC wieder ein Training an, um die Schläfrigkeit rauszubekommen, wie Coach Christian Tiffert mit einem Schmunzeln bemerkte. Am Wochenende hatte der CFC sozusagen zur Einstimmung für den Pokal-Kracher noch Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin zu Gast und gewann nach einer ansprechenden Leistung mit 2:0.

"Wir hatten eine gute Generalprobe am Wochenende gegen einen guten Gegner. Wir haben uns so peu à peu nach oben gearbeitet. Ich denke, für uns kann es losgehen", sagte Tiffert. Vor dem kommenden Gegner aus der Wuhlheide hat der 40-Jährige allerhöchsten Respekt: "Wir brauchen hier nicht darüber reden, was Union Berlin für ein Name in der Bundesliga ist. Für uns soll die Partie ein Highlight werden."

Tiffert hat einen Plan

Obwohl Europa-League-Teilnehmer Union bei den Wettanbietern haushoher Favorit ist, rechnen sich die Chemnitzer dennoch eine Chance aus. Dafür hat Tiffert so etwas wie einen Dreistufenplan ausgearbeitet, der da lautet: "Wir wollen nicht vor Ehrfurcht erstarren. Wir brauchen einen Sahnetag. Wir bereiten die Jungs so vor, dass sie am Montag auf den Punkt topfit sind."

"Ich bin Trainer und kein Geschichtenerzähler"

Noch sind nicht alle Tickets über den Ladentisch gegangen, dennoch baut der CFC-Coach auf eine richtig gute Kulisse, denn "die Jungs haben es sich verdient, vor einem ausverkauften Haus zu spielen". Als Spieler (u.a. beim VfB Stuttgart, dem 1. FC Kaiserslautern, VfL Bochum, dem FC Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC) hat Christian Tiffert schon so manche Pokal-Schlacht geschlagen. Er verfügt also in diesen Dingen über einen reichen Erfahrungsschatz, mit Episoden wolle er aber seine Spieler nicht langweilen. "Ich bin Trainer und kein Geschichtenerzähler", meinte Tiffert trocken.

Müller: "An so einem Pokalabend ist alles möglich"

Angesprochen auf die Union-Partie, ist auch CFC-Kapitän Tobias Müller guter Dinge. "Ich glaube, wir sind sehr gut durch die Vorbereitung gekommen. Alle sind jedoch froh, dass es jetzt wieder losgeht. Und das gleich mit so einem tollen Spiel." Der Respekt vor den Köpenickern ist groß, aber nicht so groß, als dass da nicht was möglich wäre. "Wir wissen natürlich, was da auf uns zukommt. An so einem Pokalabend ist alles möglich. Da ist der Klassenunterschied manchmal gar nicht so gravierend", ist Mittelfeldspieler Müller optimistisch. CFC-Kapitän Tobias Müller sieht durchaus Chancen. Bildrechte: IMAGO/Picture Point