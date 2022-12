Das Spiel begann flott, die Berliner versteckten sich keineswegs und forderten die favorisierten Chemnitzer in der Anfangsphase recht ordentlich. Derry Scherhant setzte sich bei einem Konter über die linke Seite gegen Tim Campulka durch, zog zwei Schritte in Richtung Zentrum und schloss mit rechts ab - Jakub Jakubov im CFC-Tor klärte zur Ecke (8.). Auf der anderen Seite ließ Herthas Keeper Tjark Ernst einen Schuss von Okan Kurt von der Strafraumgrenze abprallen, doch Stephan Mensah war wohl zu überrascht für den Abstauber aus Nahdistanz und stand zudem im Abseits (17.).

Aus dem Nichts hatte dann die Hertha eine gute Konterchance: Nader El-Jindaoui bediente den eingewechselten Ensar Aksakal, der lupfte am langen Pfosten vorbei (68.). Nun ging es wieder hin und her, im Gegenzug hatte Mensah eine weitere Gelegenheit (69.).

Bis in die Schlussphase hinein blieb das Spiel spannend. Am Ende versuchten die Chemnitzer alles, doch sie konnte keinen ihrer Abschlüsse verwerten. Kircicek hatte die letzte Chance für den CFC, doch zum wiederholten Male warf sich ein Berliner in die Schussbahn. Damit verpasste Chemnitz den siebten Sieg in Serie und musste sich diesmal mit einem Punkt begnügen.