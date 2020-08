Über Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. “Felix ist ein junger Spieler aus der Region, der in der Nachwuchs-Akademie von RB Leipzig eine top Ausbildung genossen hat. Er spielt die Rechtsverteidiger-Rolle mit viel Zug nach vorn", sagte Sportdirektor Armin Causevic. "Der Chemnitzer FC ist ein ambitionierter Club mit viel Tradition. In den vergangenen Tagen konnte ich bereits am Mannschaftstraining teilnehmen und habe einen super Eindruck vom Team bekommen. Ich hatte von Beginn an große Lust auf diese Aufgabe“, so Felix Schimmel.