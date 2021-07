Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC, sagte: "Ich freue mich sehr, dass sich Kilian für den CFC entschieden hat. Er hat bei Olympique Lyon eine hervorragende fußballerische Ausbildung erhalten, bringt die gewünschte Ballsicherheit, Beweglichkeit und den nötigen Instinkt zum Tore schießen mit sich." Der Schweizer war 2018 nach Deutschland gekommen. Für den Halleschen FC und den FC Carl Zeiss Jena kam der Angreifer auf insgesamt 39 Einsätze in der 3. Liga (4 Tore, 6 Vorlagen). Nach dem Abstieg des FCC schloss sich Pagliuca dem ambitionierten FC Nitra an. Mit Hilfe von deutschen Investoren und Ex-Bundesliga-Profis sollte es nach oben gehen. Doch als Zusagen nicht eingehalten wurden, sprangen die Investoren wieder ab. Nach ausbleibenden Gehaltszahlungen wurde Pagliucas Vertrag wieder aufgelöst. Der 24-Jährige sagt: "Ich bin glücklich, nach der schwierigen Zeit in der Slowakei, wieder in Deutschland zu sein." Vorgestellt wurde er auf der CFC-Fanparty am Donnerstag.