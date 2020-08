"Dank der überwältigenden Unterstützung und zahlreichen Aktionen der Mitglieder und Fans des CFC sind so in den vergangenen drei Wochen mit Stand von Mittwochnachmittag 451.810,52 Euro zusammengekommen", teilten die Sachsen in einer Pressemitteilung mit.

Michael Ballack begann einst beim CFC seine Profikarriere. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

"Es zeigt, wie sehr die Menschen mit dem Verein verbunden sind. Diese überragende Tat, die nicht mehr in Worte der Wertschätzung zu fassen ist, zeigt mehr denn je, welchen Stellenwert der CFC in der Stadt hat. Es wurden tiefe Gräben überwunden", erklärte Romy Polster, Vorstandsvorsitzende beim Chemnitzer FC. An der Spendenaktion hatte sich neben der die CFC-Fangemeinschaft auch der langjährige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack mit einer Trikot-Versteigerung beteiligt. Polster erwartet sogar "deutlich mehr Gelder", da die die Ballack-Auktion noch bis 15 Uhr an diesem Mittwoch läuft. Bislang seien Gebote für gut 28.000 Euro abgegeben worden.