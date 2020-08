Um das Insolvenzverfahren zu beenden, will der finanziell angeschlagene Chemnitzer FC einen eigenen Insolvenzplan aufstellen. Darüber informierte der Fußball-Regionalligist am Freitag. CFC-Insolvenzverwalter Klaus Siemon hatte am Donnerstag seinen Abschlussbericht beim Amtsgericht Chemnitz eingereicht. Darin beantragt er das Insolvenzverfahren mangels Masse zu beenden.