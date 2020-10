Am 10. April 2018 war es nach Wochen der Spekulation so weit: Der Chemnitzer FC musste Insolvenz anmelden, die aufgebauten Verbindlichkeiten wurden vom Vereinsvermögen nicht mehr gedeckt. Klaus Siemon wurde als Insolvenzverwalter der neue starke Mann und wollte den Traditionsclub wieder in ruhigere Fahrwasser führen.