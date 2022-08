"Wir haben nichts offiziell ausgegeben. Aber klar sollte sein, dass man die Saison besser gestaltet als im letzten Jahr. Wir haben den Sachsenpokal gewonnen, wir waren das beste Rückrundenteam. Das ist alles Vergangenheit. Man möchte gut in die Saison starten, weil sich dann ein gewisses Selbstverständnis aufbaut. Man glaubt an sich, und dann können Dinge ins Rollen kommen. Wir sind der Chemnitzer FC, wir sind eine Großstadt, wir sind ein absoluter Traditionsverein. Und klar sollte unser Ziel sein, besser abzuschneiden als im letzen Jahr."

"Grundsätzlich ist es nicht so, dass wir alles über den Haufen werfen müssen. Klar, wir haben sehr, sehr viele Abgänge gehabt. Viele Leute fragen mich auch, 'Wieso habt Ihr so wenig Neuzugänge?', 'Nein, wir haben nicht so wenig Neuzugänge'. Wir haben viele U19-Spieler auch nach oben gezogen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen, denn wir haben einen sehr guten Nachwuchs. Ich habe einen kleinen Kader, aber einen aus meiner Sicht sehr, sehr guten Kader. Es ist jetzt nicht so, dass wir Dinge, die wir in der Rückrunde sehr gut gemacht haben, über den Haufen werfen müssen. Warum auch? Wir haben uns da sehr, sehr viel erarbeitet."