Pistol kommt seit 2021 auf insgesamt 112 Einsätze in der vierten Liga und hat sich bei den Thüringern sukzessive entwickelt. In diesem Jahr gelangen dem gebürtigen Hallenser, der in Leipzig aufgewachsen und seine ersten fußballerischen Schritte gemacht hat, in 23 Einsätzen für den ZFC vier Tore. Entsprechend schwer fällt ihm auch der Abschied: "Ich bin dem ZFC Meuselwitz sehr dankbar – vor allem Cheftrainer Georg-Martin Leopold – für die Unterstützung und meine Entwicklung in den vergangenen Jahren." Dennoch sei nun der "richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und den nächsten Schritt zu machen."