Nur wegen des um zwei Treffer schlechteren Torverhältnisses stiegen die Westsachsen im Sommer aus der 3. Liga ab, doch eine Etage tiefer hängen die Himmelblauen in der Corona-Zwangspause auf Tabellenplatz neun voll im Mittelfeld fest. Wie lässt sich das erklären? "Sport im Osten" hat sich die sportliche Situation in Chemnitz grundlegend angeschaut.

Nach MDR-Informationen war der Traditionsverein nicht ausreichend auf den möglichen Abstieg vorbereitet. Eine zweigleisige Planung wurde lange vernachlässigt, weil man intern eigentlich nicht wirklich damit rechnete, am Saisonende unterm Strich zu stehen. Eine Fehleinschätzung, die sich auch insofern niederschlug, als dass erst 16 Tage nach dem Abstieg mit Daniel Berlinski der neue Chefcoach feststand und da schon ein Großteil des Teams unter Vertrag stand. "In der Nachbetrachtung ist es für den Verein als auch für den Trainer schwer, wenn er mit wenig Vorbereitungszeit und bei einem halbfertigen Kader dazukommt und damit seine Ideen umsetzen muss", blickt Sportchef Armin Causevic zurück. "Das hat zu der Konstellation geführt, dass sich das beides nicht ganz deckt. Deshalb ist es ein klares Ziel, den Kader dementsprechend umzubauen."

Fragt man Berlinski, wo es Verstärkungen braucht, um das mittelfristige Ziel Wiederaufstieg angehen zu können, gibt es eine deutliche Antwort: "Auf jeder Position bis auf den Torhüter müssen wir nachbessern. In allen anderen Mannschaftsteilen muss es Veränderungen geben, um dann auch einen gewissen Konkurrenzkampf im Team zu haben und auf der einen oder anderen Position gleich in der Anfangself stärker aufgestellt zu sein. Von daher wird es in den nächsten Monaten Veränderungen geben."