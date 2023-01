Erfreulich war hingegen die Rückkehr auf den Trainingsplatz des etatmäßigen CFC-Kapitäns Tobias Müller. Der 29-Jährige musste nach einer Leisten-OP im August fast die gesamte Hinrunde pausieren und greift nun wieder an. "Es war einfach wunderbar, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich bin glücklich, dass die Leidenszeit vorbei ist und es wieder in die vollen geht", so Müller.