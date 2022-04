CFC-Sportgeschäftsführer Marc Arnold sagte: "Beide haben in den letzten Monaten gezeigt, welchen Wert sie für die Mannschaft haben. Der Ausfall von Furkan und Lukas schmerzt deshalb und mit Blick auf die vielen Spiele im April sehr." Außenverteidiger Aigner zählt zu den Dauerbrennern im Kader, er musste im Heimspiel gegen Spitzenreiter BFC Dynamo (1:3) bereits in der 18. Minute vom Feld. Offensivakteur Kircicek war gegen den BFC eingewechselt worden, er traf in dieser Spielzeit bereits neun Mal für die Chemnitzer in Liga und Sachsenpokal.