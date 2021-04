Endlich wieder Fußball! Die CFC-Fans werden sich freuen, nach sechs Monaten Spielpause in der Regionalliga wieder Pflichtpartien ihrer Himmelblauen zu sehen. Und von wegen, es wäre nur Sachsenpokal.

Die Mission Titelverteidigung, die für Chemnitz am 1. Mai mit dem Viertelfinale zuhause gegen Auerbach beginnt, ist für die Entwicklungschancen des Traditionsvereins insgesamt besonders wichtig.

Arnold fehlen Finanzmittel für einen Umbruch

Denn Sportvorstand Arnold erklärt Richtung Kaderplanung für die nächste Saison: "Der allergrößte Teil der Spieler steht unter Vertrag. Es wird keine ganz großen Veränderungen geben, dafür haben wir auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten."

Das ist eine durchaus überraschende Wende bei den Westsachsen. Schließlich hatte Trainer Daniel Berlinski nach dem schwachen zehnten Platz zu Beginn der Liga-Zwangspause klar verkündet: "Auf jeder Position bis auf den Torhüter müssen wir nachbessern. In allen anderen Mannschaftsteilen muss es Veränderungen geben, um dann auch einen gewissen Konkurrenzkampf im Team zu haben und auf der einen oder anderen Position gleich in der Anfangself stärker aufgestellt zu sein." Fakt aber: Durch die Mini-Spielzeit bis zum Abbruch fehlten Einnahmen im Ticket-, Catering- und Merchandising-Bereich. Torhüter Jakubov ist bei CFC-Trainer Berlinski gesetzt, auf allen anderen Positionen hätte er Verstärkung. Bildrechte: imago images/opokupix

Größter Konkurrent um DFB-Pokal-Prämie ist Lokalrivale Zwickau

Deshalb gilt das volle Augenmerk jetzt dem Sachsenpokal. Der Sieger erhält etwa 130.000 Euro Prämie für die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal. Weil Dynamo Dresden sich fast sicher über einen Platz unter den besten vier Teams der Drittliga-Tabelle dafür qualifizieren und seine Kräfte gerade bei den vielen Verletzten für den Zweitliga-Aufstiegskampf aufheben wird, gilt der CFC gemeinsam mit Drittligist Zwickau zu den Favoriten im Landespokal.



Arnold merkt an: "Die Testspielergebnisse zuletzt haben gezeigt, dass die Mannschaft eine erhebliche Entwicklung genommen hat. Unser Trainer Daniel Berlinski konnte anders als in der kurzen Zeit im Sommer nun mehr einstudieren. Da geht es in die richtige Richtung."

"Brauchen auf dem Transfermarkt wohl länger Geduld"

Dass es für einen langen Aufstiegskampf mit dem bisherigen Team noch nicht reicht, weiß der neue Verantwortliche natürlich. Problem: Auch die nächste Regionalliga-Saison könnte coronabedingt noch Turbulenzen unterworfen sein. Arnold: "Drittliga-Spieler mit auslaufenden Verträgen werden umso mehr wieder in der 3. Liga bleiben wollen. Deshalb brauchen wir auf dem Transfermarkt wohl länger Geduld." Den Ex-Bundesliga-Manager von Eintracht Braunschweig erwartet so eine schwierige Aufgabe beim CFC. Da kommt es gelegen, dass er sich nochmal fortbildet.

So bringt sich Arnold für Transfergeschäfte auf den neuesten Stand

Marc Arnold bildet sich weiter. Bildrechte: Arnold/Chemnitzer FC Arnold absolviert gerade die sogenannte Masterclass am Internationalen Fußball-Institut Ismaning, ein Kurs reserviert für Ex-Profis, die weiter im Spitzensport arbeiten möchten. "Sport im Osten" erzählt der neue Sportgeschäftsführer: "Ich wollte mich in einigen Dingen auf den neuesten Stand der Technik bringen, vor allem in datenbasierter Spielanalyse und Scouting. Dazu ist ein Schwerpunkt auch Leadership. Auch wenn ich 11 Jahre in verantwortlichen Positionen gearbeitet habe, kann man sich beim Führen von Mitarbeitern und Teams immer verbessern."

Auf der "Schulbank" mit Ex-Profis

Wegen Corona findet die neunmonatige Fortbildung mit jeweils vier bis fünf Videokonferenzen im Monat online statt. Dort wählt sich Arnold mit anderen bekannten Noch- oder Ex-Kickern wie Benjamin Lauth, der ehemalige Augsburg-Kapitän Daniel Baier oder der Premier-League-erfahrene Christoph Schindler (Huddersfield) ein.



Wie groß kann da der Nutzen für den CFC sein? "Leider werden in der Regionalliga längst nicht so viele Daten wie in der 1. und 2. oder auch teils der 3. Liga erhoben. Dort werden eben kaum GPS-Tracker für Geschwindigkeits-, Lauf- oder auch Zweikampfdaten eingesetzt. Es gibt nur einzelne Software-Anbieter, die Teilinformationen bereitstellen", berichtet Arnold. "Zusätzlich kann man zurzeit auch nicht herumfahren und sich Spiele anschauen. Deshalb sind wir sehr auf Videos angewiesen. Mit dem Kurs hatte ich angefangen, bevor ich beim CFC unterschrieb, um für den Fall eines neuen Jobs gerüstet zu sein."