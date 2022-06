Der Chemnitzer FC hat nach Robert Berger den zweiten Neuzugang in diesem Sommer verpflichtet. Vom FC Hansa Rostock kommt Angreifer Michel Ulrich, der bei den Himmelblauen einen Vertrag bis 2024 unterzeichnete, informierte der CFC am Freitag (10. Juni).

In den vergangenen zwei Spielzeiten war der mittlerweile 22-Jährige an CFC-Regionalligakonkurrent Berliner AK ausgeliehen, für den er in 43 Punktspielen neun Tore erzielte. Sportgeschäftsführer Marc Arnold erläuterte: "Michel ist ein talentierter Stürmer, der im Offensivdrittel vor allem mit Schnelligkeit und Robustheit glänzen kann. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Regionalliga Nordost sehr gut entwickelt und hat das Potenzial, ein wichtiger Spieler unseres Teams zu werden."