"Wir haben jedoch immer wieder betont, dass, wenn wir weitere Neuzugänge verpflichten wollen, zunächst Abgänge zu verzeichnen sein müssen, da unser Budget eng gestrickt ist", erklärte Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC, in einer Pressemitteilung. Er sei zuversichtlich, "in der nächsten Zeit weitere Verstärkungen präsentieren können". Bisher hat der CFC Dominik Pelivan (Mittelfeld/FC Energie Cottbus) und Furkan Kircicek (Außenbahn/Türkgücü München) unter Vertrag genommen. Mit Max Roscher und Niclas Walther bekamen zwei weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs Profiverträge.

Paul Milde war beim CFC Stammspieler in der 3. Liga. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Der Sohn des ehemaligen Bundesligaspielers Rocco Milde war 2018 zum CFC gestoßen und wirkte als Stammspieler maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga 2018/2019 und an den Siegen im Sachsenpokal 2019 und 2020 mit. In seinen insgesamt 85 Pflichtspielpartien avancierte Milde zum zuverlässigen Vorlagengeber. Wettbewerbsübergreifend bereitete der 26-Jährige 23 Treffer seiner Teamkollegen vor.