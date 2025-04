Neustrukturierung beim Nachwuchsleistungszentrum

Auch die in den letzten Tagen kursierenden Meldungen zur Neuausrichtung im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Chemnitzer FC kamen zur Sprache. So werden zahlreiche Positionen, etwa des Nachwuchschefs und des Koordinators, sowie einige der Trainerstellen neu besetzt. Der Verein begründet die Maßnahmen mit "teils erheblichem Verbesserungsbedarf" in verschiedenen Bereichen des NLZ.

So müssten mehr Talente den Weg in die erste Mannschaft schaffen oder sogar höherklassig spielen und damit dem CFC zusätzliche Einnahmen bescheren. Immerhin fließen fast 900.000 Euro jährlich in den Nachwuchs. Auch eine einheitliche Ausbildungsphilosophie würde fehlen, dazu entsprächen "Strukturen im sportlichen Bereich nicht den Anforderungen eines modernen Nachwuchsleistungszentrums". Zusätzlich gebe es "zahlreiche organisatorische Mängel, die das tägliche Miteinander erschwerten" und finanzielle Defizite.

Die Vorhaben stoßen aber nicht bei allen auf Gegenliebe. Auch Trainerikone Christoph Franke meldete sich zu Wort und lobte etwa die Leistungen der U19 in der neustrukturierten DFB-Nachwuchsliga, wo sich die Himmelblauen unter anderem mit Bayern München, Werder Bremen oder Schalke 04 messen konnten. Bildrechte: imago/Picture Point

Streitpunkt Catering flammt wieder auf

Gute Nachrichten gab es von Geschäftsstellenleiter und Prokurist Tommy Haeder, der für die Chemnitzer FC Spielbetriebs GmbH positive Zahlen verkünden konnte. So konnte das Minus aus dem Sommer 2023 von fast 112.000 Euro durch striktes Sparen und Anteilsverkäufe in nur einem Jahr in ein Plus von rund 90.000 Euro umgewandelt werden. Der CFC e.V. schloss das Geschäftsjahr mit einem Minus von 8.000 Euro ab, dabei bemängelte der Vorstandsvorsitzende Helmut Brunhuber die Zahlungsmoral einiger Mitglieder. So sollen 109.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen nicht gezahlt worden sein.