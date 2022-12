Sportlich ist der Chemnitzer FC nach sechs Punktspielerfolgen in Serie wieder in der Spur. So konnten die Teilnehmer am Donnerstagabend (1. Dezember) relativ gelassen in die Mitgliederversammlung des CFC gehen. Nach knapp 90 Minuten war alles vorbei, die wichtigsten Punkte abgearbeitet.